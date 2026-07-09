L'ex faccendiere ha negato ogni coinvolgimento nell'attentato a un conduttore televisivo, dichiarando di essere solo un amico e di non aver avuto alcun ruolo. Ha aggiunto di aver visitato il conduttore più volte e che non ci sono stati sopralluoghi o ricognizioni prima dell'evento. I pubblici ministeri riascolteranno il conduttore di Report nelle prossime ore. Nessuna prova di collegamenti o attività sospette è stata finora emersa.

"Nessun giallo, tantomeno sopralluogo. Andavo spesso a trovarlo. Non avrebbe avuto senso fare alcuna ricognizione preventiva". L'ex faccendiere, accusato di essere il mandante dell'attentato compiuto contro il giornalista il 16 ottobre 2026, non risponde alle domande dei pm, ma fa dichiarazioni spontanee “Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente“. Oltre due ore di interrogatorio, avvalendosi della facoltà di non rispondere ma rilasciando dichiarazioni spontanee.Valter Lavitolaè così che ha spiegato la sua posizione dinanzi ai pm in merito all’accusa di essere il mandante dell’attentato dinamitardo aSigfrido Ranucci, che verrà riascoltato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Attentato Ranucci, Lavitola nega tutto: ‘E’ un amico, io non c’entro’. Pm riascolteranno il conduttore di Report

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Attentato contro Ranucci, l'indagato Lavitola: Non sono stato io

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Bomba a Ranucci, Lavitola ai pm: Non c’entro. E del movente non so nulla. Il presunto mandante dell’attentato non risponde, ma nega il sopralluogo a Pomezia e la fuga all’estero del suo factotum Clesio. @leo_amato x.com

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