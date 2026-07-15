Tre dei quattro arrestati coinvolti nell’attentato contro la casa di un giornalista sono stati nuovamente interrogati dai magistrati. Durante l’interrogatorio, Pellegrino D’Avino, ritenuto il collegamento tra gli organizzatori e i pianificatori dell’azione, ha dichiarato di non aver mai conosciuto Valter Lavitola. D’Avino non ha fornito risposte alle domande del pubblico ministero e non ha commentato ulteriormente la vicenda.

Nuovamente interrogati, tre dei quattro arrestati per aver collocato l’ordigno sotto casa di Sigfrido Ranucci, replicano ai magistrati. Particolarmente atteso era l’interrogatorio di Pellegrino D’Avino, il giovane che, all’interno del gruppo, avrebbe rappresentato il tramite tra organizzatori e pianificatori del blitz dinamitardo. D’Aquino che, dall’inchiesta coordinata dal pm Carlo Villani, è risultato amico del factotum di Lavitola, Gomes Clesio Tavares, ha pronunciato poche parole in sua difesa: «Non conosco Lavitola, qualche volta ho lavorato con Clesio Tavares che conosco da tempo e che si è occupato di sicurezza con me in eventi e locali della Campania. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Attentato a Ranucci, parla (senza rispondere al pm) D'Avino: «Mai conosciuto Valter Lavitola»

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