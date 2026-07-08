Valter Lavitola ha dichiarato ai pm di non essere coinvolto nel tentato attentato a un giornalista, affermando di non conoscere i responsabili o i motivi. Lavitola, indagato per strage, ha negato ogni coinvolgimento nel caso, dichiarando di non avere informazioni sui possibili autori o sulle ragioni dietro l’attentato. La sua versione è stata presentata durante l’interrogatorio presso la procura di Roma.

“Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente”, è quanto Valter Lavitola ha detto ai pm della procura di Roma che lo hanno indagato per strage nell’ambito della vicenda legata all’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere ma si è detto “sconcertato” dell’accusa di essere il mandante alla luce dei rapporti di “fraternità” che lo legano al conduttore di Report. L’interrogatorio a Valter Lavitola Valter Lavitola è indagato come presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci a ottobre 2025. Sentito dai pm, l’imprenditore ha negato di essere coinvolto nella vicenda. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Valter Lavitola nega il coinvolgimento nel tentato attentato a Sigfrido Ranucci, la versione data ai pm

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attentato a Sigfrido Ranucci: Valter Lavitola sospettato mandanteI carabinieri del Nucleo Investigativo hanno perquisito l'imprenditore ed ex giornalista Valter Lavitola, sospettato di essere il mandante...

Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»Valter Lavitola è indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Roma.

Temi più discussi: Attentato a Ranucci, indagato Valter Lavitola. Perquisita la sua casa, sequestrati pc e cellulare; Bomba a Ranucci, il presunto mandante Lavitola: Amicizia mai rotta. Indagato anche il bodyguard dei vip; Indagato e perquisito l’imprenditore Valter Lavitola per l’ attentato al giornalista Ranucci; Attentato a Ranucci, indagato l'imprenditore Valter Lavitola.

Attentato a Ranucci, Lavitola nega tutto: Estraneità totale. Il sopralluogo? Frequentavo casa suaValter Lavitola è stato ascoltato per due ore in Procura nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci; si è detto estraneo alla vicenda e ha ribadito ... fanpage.it

Bomba a Ranucci, chi è Valter Lavitola: tutto sul presunto mandanteValter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati come presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. notizie.it