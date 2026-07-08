Valter Lavitola nega il coinvolgimento nel tentato attentato a Sigfrido Ranucci la versione data ai pm

Da virgilio.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Valter Lavitola ha dichiarato ai pm di non essere coinvolto nel tentato attentato a un giornalista, affermando di non conoscere i responsabili o i motivi. Lavitola, indagato per strage, ha negato ogni coinvolgimento nel caso, dichiarando di non avere informazioni sui possibili autori o sulle ragioni dietro l’attentato. La sua versione è stata presentata durante l’interrogatorio presso la procura di Roma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente”, è quanto Valter Lavitola ha detto ai pm della procura di Roma che lo hanno indagato per strage nell’ambito della vicenda legata all’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere ma si è detto “sconcertato” dell’accusa di essere il mandante alla luce dei rapporti di “fraternità” che lo legano al conduttore di Report. L’interrogatorio a Valter Lavitola Valter Lavitola è indagato come presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci a ottobre 2025. Sentito dai pm, l’imprenditore ha negato di essere coinvolto nella vicenda. 🔗 Leggi su Virgilio.it

valter lavitola nega il coinvolgimento nel tentato attentato a sigfrido ranucci la versione data ai pm
© Virgilio.it - Valter Lavitola nega il coinvolgimento nel tentato attentato a Sigfrido Ranucci, la versione data ai pm
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Attentato a Sigfrido Ranucci: Valter Lavitola sospettato mandanteI carabinieri del Nucleo Investigativo hanno perquisito l'imprenditore ed ex giornalista Valter Lavitola, sospettato di essere il mandante...

Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»Valter Lavitola è indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Roma.

Temi più discussi: Attentato a Ranucci, indagato Valter Lavitola. Perquisita la sua casa, sequestrati pc e cellulare; Bomba a Ranucci, il presunto mandante Lavitola: Amicizia mai rotta. Indagato anche il bodyguard dei vip; Indagato e perquisito l’imprenditore Valter Lavitola per l’ attentato al giornalista Ranucci; Attentato a Ranucci, indagato l'imprenditore Valter Lavitola.

valter lavitola valter lavitola nega ilAttentato a Ranucci, Lavitola nega tutto: Estraneità totale. Il sopralluogo? Frequentavo casa suaValter Lavitola è stato ascoltato per due ore in Procura nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci; si è detto estraneo alla vicenda e ha ribadito ... fanpage.it

valter lavitola valter lavitola nega ilBomba a Ranucci, chi è Valter Lavitola: tutto sul presunto mandanteValter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati come presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web