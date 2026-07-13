Arthur Atta ha annunciato di aver scelto la Fiorentina dopo aver parlato con il direttore sportivo e l'allenatore. Ha detto di aver valutato attentamente il progetto prima di decidere di unirsi alla squadra. La sua decisione si basa su discussioni approfondite con i responsabili tecnici e la dirigenza del club. Atta ha espresso di aver ritenuto l'offerta e il progetto tecnico come la scelta giusta per il suo percorso.

Atta, prime parole da neo giocatore della Fiorentina: «Ho parlato tanto con Paratici e Grosso: ho pensato che fosse il progetto giusto». Arthur Atta ha scelto la Fiorentina con convinzione, dopo un confronto approfondito con la dirigenza e con il nuovo allenatore. Il centrocampista francese, classe 2003, ha raccontato il percorso che lo ha portato a vestire il viola, partendo proprio dalle sensazioni avute nei colloqui preliminari: “Ho parlato tanto con Paratici e Grosso: ho pensato che fosse il progetto giusto per me. Oggi ne sono ancora più sicuro”. Parole che testimoniano un ingresso a Firenze con idee chiare e una forte fiducia nel lavoro di Fabio Grosso e nella direzione tecnica impostata dalla società. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Atta si presenta: «Ho parlato tanto con Paratici e Grosso: ho pensato che fosse il progetto giusto per me»

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#Grosso: #Atta? Innanzitutto i complimenti di quest’operazione al direttore. Sono molto contento perché per me è un giocatore molto forte. Ci ho anche parlato e ha un potenziale grandissimo. Lo immagino nel ruolo di centrocampista, sicuramente da mezzal x.com

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