Arthur Atta, nuovo giocatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ha descritto l’allenatore come qualcuno che permette ai giocatori di esprimersi molto in campo. Grosso, che è anche stato accostato al Napoli, è stato definito “diverso dagli altri” in termini di stile di allenamento. Nessun dettaglio sulla durata del contratto o altre informazioni contrattuali sono stati forniti.

Arthur Atta, neo acquisto della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa. Curiose le sue parole su Grosso, accostato anche al Napoli, definito diverso dagli altri allenatori italiani. Le parole di Atta. Qual è la tua posizione ideale? “ Ho sempre desiderato giocare da mezz’ala, ma in generale sono pronto a fare quello che mi chiede Grosso.” Pensa di avere margini di miglioramento nella continuità? “Quest’anno credo che, con la squadra che abbiamo, potrò trovarmi in zone del campo dove sarà ancora più semplice incidere, perché ci saranno tanti spazi. Lavorerò per riuscire a dare ancora di più.” Su Grosso. Cosa ha trovato in Grosso? “Mi ha fatto un’ottima impressione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Atta: “Grosso è un allenatore italiano, ma è diverso dagli altri. Ci lascia giocare molto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fils ha capito: “Jannik Sinner è diverso dagli altri grandi, giocare bene contro di lui non basta”Dopo la sconfitta a Madrid contro Jannik Sinner, Arthur Fils ha commentato la partita in conferenza stampa.

Fiorentina, parla Grosso: "Vogliamo costruire una squadra competitiva e duratura. Atta? E' molto forte"Il tecnico della Fiorentina ha dichiarato che la squadra punta a costruire una formazione competitiva e stabile nel tempo.

Temi più discussi: Carica Grosso: Fiorentina, insieme verso qualcosa di importante. Con un Atta in più; Fiorentina, parla Grosso: Vogliamo costruire una squadra competitiva e duratura. Atta? E' molto forte; Fiorentina, Grosso si presenta: Kean e Fagioli sono importanti; Fiorentina, che colpo di Paratici: è fatta per Atta dell'Udinese.

Carica #Grosso: #Fiorentina, insieme verso qualcosa di importante. Con un #Atta in più Il nuovo tecnico viola si presenta alla stampa: L'obiettivo è far diventare questa squadra una delle protagoniste del campionato. #Gudmundsson e #DeGea? Voglio parl x.com

Atta: La Fiorentina il posto giusto per me, entrambi vogliamo crescereL'ex Udinese si presenta: Io un misto fra Bellingham e Zidane? Me lo dice sempre il diesse Nani. Io lo ringrazio ma i miei idoli sono Cristiano Ronaldo e Pogba ... msn.com

Atta: Mi cercavano altre big, ecco perchè ho scelto la Fiorentina. Fagioli? È davvero forteIl centrocampista francese si è presentato a Firenze: Si di aver fatto la scelta giusta venendo qui. Nicolò è uno che in campo vede le cose prima degli altri ... tuttojuve.com