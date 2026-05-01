Fils ha capito | Jannik Sinner è diverso dagli altri grandi giocare bene contro di lui non basta

Da fanpage.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta a Madrid contro Jannik Sinner, Arthur Fils ha commentato la partita in conferenza stampa. Il tennista francese ha affermato che il suo avversario è diverso dagli altri grandi giocatori e che disputare una buona partita contro di lui non basta. Le sue parole si sono concentrate sulla forza e sulla determinazione di Sinner, senza aggiungere altri dettagli.

Arthur Fils dopo la sconfitta a Madrid contro Jannik Sinner ha spiegato in conferenza stampa la forza del numero uno del mondo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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