Il tecnico della Fiorentina ha dichiarato che la squadra punta a costruire una formazione competitiva e stabile nel tempo. Ha inoltre commentato positivamente sulle qualità di un attaccante, definendolo molto forte. La società sta lavorando per migliorare la rosa in vista della nuova stagione, che arriverà dopo un’annata difficile. La squadra si prepara a celebrare il centenario e a migliorare i risultati ottenuti in passato.

Firenze, 9 luglio 2026 – E' il tecnico del centenario, l' allenatore di una Fiorentina che riparte tra la voglia di festeggiare l'anniversario e quella di riscattare una stagione al limite del disastro. Fabio Grosso, campione del Mondo 2006 (suo il rigore decisivo contro la Francia, esattamente 20 anni fa) si presenta alla stampa all'inizio della sua avventura sulla panchina gigliata. Introdotto dal direttore generale Alessandro Ferrari ("Grosso è stata una decisione condivisa con tutti, con la famiglia Commisso. E' stata la prima e unica scelta") il neo tecnico ribadisce l'importanza di "costruire" qualcosa di importante e duraturo. "Questa per me è una bellissima opportunità, in un club storico, una città mondiale, sono orgoglioso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Lanazione.it - Fiorentina, parla Grosso: "Vogliamo costruire una squadra competitiva e duratura. Atta? E' molto forte"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Grosso si presenta: «L’obiettivo è ricostruire una Fiorentina competitiva e duratura»Fabio Grosso si è presentato come nuovo allenatore della Fiorentina, dichiarando che l’obiettivo è costruire una squadra competitiva e stabile nel...

Atalanta, Palladino rivela: «Siamo tutti sotto esame, io in primis. Pagati per dimostrare il nostro valore. Vogliamo costruire una squadra sempre più forte»Raffaele Palladino ha commentato prima della partita contro il Genoa di Serie A, valida per la 35ª giornata della stagione 2025/26.

Argomenti più discussi: Fiorentina, svelate le date del ritiro e il programma delle amichevoli estive; Cinquini sicuro: Kean? Prima di venderlo bisogna sapere dove si vuole andare.

Il nuovo allenatore della #Fiorentina Fabio #Grosso sta parlando nel giorno della sua presentazione da tecnico gigliato al Viola Park. #violadentrolanima #fiorentina #presentazione #new #coach x.com

Grosso '9 luglio data speciale, quanto fatto resta nella storia'(ANSA) - FIRENZE, 09 LUG - Vent'anni fa esatti grazie al suo rigore l'Italia vinse i Mondiali in Germania, e oggi inizia ufficialmente la sua avventura alla guida della Fiorentina. Un 9 luglio che per ... msn.com

Pagina 1 | È grazie a Paratici, Grosso pronto per la Fiorentina: Kean già dalla Juve, Fagioli…L'allenatore si presenta e svela subito le sue ambizioni: Vogliamo riportare il club tra le protagoniste del campionato ... tuttosport.com