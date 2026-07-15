Davidovich Fokina e Arnaldi hanno vinto al debutto negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Umago 2026. Cobolli e Prizmic sono stati eliminati dalla competizione. La giornata ha visto la conclusione degli incontri di singolare, con i due italiani che hanno superato il primo turno, mentre gli altri due tennisti italiani sono stati eliminati. La competizione prosegue con i quarti di finale nelle prossime giornate.

Si è appena conclusa una lunga giornata dedicata agli ottavi di finale dell’ ATP 250 di Umago 2026, in cui erano impegnati anche due tennisti italiani. Bilancio in chiaroscuro per i colori azzurri, con una vittoria su due oggi, ma in generale si sono verificati diversi colpi di scena e risultati piuttosto sorprendenti in un periodo della stagione comunque da sempre abbastanza delicato. L’upset del giorno è sicuramente la netta sconfitta in due set del n.1 del seeding e finalista del Roland Garros Flavio Cobolli contro l’argentino Roman Andres Burruchag a, che ha avuto la meglio per 6-2 6-4 e troverà ai quarti il connazionale Camilo Ugo Carabelli (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Umago 2026, Davidovich Fokina e Arnaldi vincono al debutto. Fuori Cobolli e Prizmic

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Marco Trungelliti vs Alejandro Davidovich Fokina LIVE SCORE TENNIS ATP UMAG CROATIA OPEN 2026 | R16

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