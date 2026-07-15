Lorenzo Sonego è stato eliminato agli ottavi di finale dell’Atp 250 di Gstaad, in Svizzera, uscendo in due set contro il belga Raphael Collignon. Nonostante la sconfitta, l’azzurro ha regalato un colpo spettacolare, rispondendo a uno smash di Collignon con un passante incredibile. La partita si è conclusa con punteggi di 7-6, 7-6.

Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi di finale dell'Atp 250 di Gstaad, in Svizzera. L’azzurro esce in due set (7-6 7-6) contro il belga Raphael Collignon, ma regala comunque spettacolo con colpi da favola. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Atp Gstaad, Sonego risponde allo smash di Collignon con un passante pazzesco

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