Tennis Atp Gstaad | Sonego ko con Collignon agli ottavi

Da sportmediaset.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lorenzo Sonego è stato eliminato agli ottavi di finale dell'EFG Swiss Open Gstaad, torneo ATP 250 sulla terra battuta che si sta svolgendo in Svizzera. Ha perso contro Collignon, che si è imposto nel match. La partita si è giocata alla Roy Emerson Arena.

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Lorenzo Sonego è stato eliminato agli ottavi di finale dell''EFG Swiss Open Gstaad', torneo Atp 250 sulla terra battuta che si sta disputando, in Svizzera, alla Roy Emerson Arena. Reduce dal terzo turno a Wimbledon, miglior risultato di una stagione condizionata anche dai tre mesi di stop per l'infortunio al polso, il torinese (numero 83 Atp) ha perso col punteggio di 7-6 (2) 7-6 (5) contro il 24enne belga Raphael Collignon, n.42 Atp e settima testa di serie, che non aveva mai affrontato in carriera. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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