ATP Amburgo 2026 Luciano Darderi si ferma ai quarti di finale contro Alex de Minaur

A Amburgo, nell’ATP 500, Luciano Darderi si è fermato ai quarti di finale, sconfitto dall’australiano Alex de Minaur. Il match si è concluso con il punteggio di 6-0 6-3 in un’ora e 35 minuti di gioco. Darderi, che era il settimo testa di serie del torneo, ha perso nel secondo set dopo aver perso il primo, giocato sulla terra battuta tedesca. De Minaur, invece, ha ottenuto la vittoria e proseguito nel torneo.

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