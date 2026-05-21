ATP Amburgo 2026 Luciano Darderi si ferma ai quarti di finale contro Alex de Minaur

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Amburgo, nell’ATP 500, Luciano Darderi si è fermato ai quarti di finale, sconfitto dall’australiano Alex de Minaur. Il match si è concluso con il punteggio di 6-0 6-3 in un’ora e 35 minuti di gioco. Darderi, che era il settimo testa di serie del torneo, ha perso nel secondo set dopo aver perso il primo, giocato sulla terra battuta tedesca. De Minaur, invece, ha ottenuto la vittoria e proseguito nel torneo.

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Si ferma nei quarti di finale la corsa di Luciano Darderi nell’ ATP 500 di Amburgo: sulla terra battuta teutonica l’azzurro, numero 7 del seeding, cede al cospetto dell’ australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 3, che si impone con lo score di 6-0 6-3 in un’ora e 35 minuti di gioco. In semifinale per l’oceanico domani ci sarà lo statunitense Tommy Paul, numero 6 del tabellone. Nel primo set l’oceanico tiene la battuta a zero in avvio, poi nel secondo game Darderi si fa trascinare ai vantaggi e subisce il break. Decisivo un lunghissimo terzo gioco, nel quale l’italiano non sfrutta sei palle per il controbreak, e così l’australiano, dopo  ben 28 punti giocati, va sul 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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