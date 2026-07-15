atp bastad 2026 andrea pellegrino ed andrea vavassori escono ai quarti in doppio

Nel torneo ATP 250 di Bastad, la coppia italiana composta da Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori è stata eliminata ai quarti di finale. Hanno perso contro una coppia statunitense e neerlandese con il punteggio di 5-7, 6-3, 10-8 in un match durato un’ora e 43 minuti. La partita si è conclusa con la vittoria degli avversari nel super tie-break.

Si ferma ai quarti di finale il cammino della coppia italiana composta da Andrea Pellegrino ed Andrea Vavassori nel torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia: gli azzurri cedono allo statunitense Vasil Kirkov ed al neerlandese Bart Stevens, che si impongono per 5-7 6-3 10-8 in un’ora e 43 minuti. In semifinale per loro ci sarà la coppia vincente del confronto tra il lusitano Francisco Cabral con il francese Theo Arribage ed il britannico Joshua Paris con il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo. Nel primo set gli azzurri partono male, finendo sotto 30-40 nel secondo game e cedendo la battuta al deciding point. Pronta reazione di Pellegrino e Vavassori, che operano l’immediato controbreak a quindici e poi impattano sul 2-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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