Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati agli ottavi di finale nel doppio maschile a Wimbledon 2026. La loro corsa nel torneo si è conclusa in questa fase, senza passare ai quarti. La partita si è conclusa con la loro sconfitta, fermando la loro partecipazione nel torneo. La competizione si è svolta sul campo principale dell’evento, con i due italiani che hanno disputato l’incontro fino alla fine.

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel tabellone di doppio maschile del torneo di Wimbledon 2026 di tennis: gli azzurri, accreditati della quarta testa di serie, cedono il passo allo statunitense Austin Krajicek ed al croato Nikola Mektic, coppia numero 14 del seeding, che si impone con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 6-4 in due ore e 26 minuti, e nel match dei quarti di finale, in programma domani, affronterà la coppia di alternate formata dall’australiano Thanasi Kokkinakis e dallo statunitense Aleksandar Kovacevic. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nei primi dieci game sono appena dodici i punti vinti in risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Wimbledon 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori si fermano agli ottavi in doppio

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Simone Bolelli e Andrea Vavassori dopo il primo turno a Wimbledon

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