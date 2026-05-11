ATP Roma 2026 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori vincono in rimonta ed approdano agli ottavi

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il loro match di doppio maschile nell’ATP Masters 1000 di Roma, superando un avversario in rimonta e qualificandosi così per gli ottavi di finale. La partita è terminata con un risultato che ha permesso agli italiani di passare al turno successivo. La sfida si è conclusa dopo tre set, con una vittoria che ha premiato la squadra italiana.

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Esordio vincente nel tabellone di doppio maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma per gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della settima testa di serie, che rimontano ed eliminano l’indiano Yuki Bhambri ed il neozelandese Michael Venus, sconfitti per 2-6 6-3 10-8 dopo un’ora e 23 minuti di gioco. Per la coppia italiana agli ottavi ci saranno lo statunitense Evan King e lo svedese André Goransson. Nel primo set gli azzurri cedono il servizio in avvio al deciding point, mentre non riescono ad incidere in risposta, non riuscendo a costruirsi l’occasione per rientrare Bhambri e Venus confermano lo strappo, tenendo senza particolari patemi i rispettivi turni in battuta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Roma 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori vincono in rimonta ed approdano agli ottavi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ATP Dubai 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori annullano due match point ed approdano ai quartiRimonta vincente per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel primo turno dell’ATP 500 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: gli azzurri, accreditati... ATP Miami 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale!Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale nel tabellone di doppio maschile dei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP... Argomenti più discussi: Doppio maschile, 4 coppie azzurre al via: il tabellone; Bolelli/Vavassori subito fuori a Madrid!; Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 11 maggio, ordine di gioco, streaming; Atp Roma, primo allenamento e bagno di folla per Jannik Sinner al Foro Italico. Tennis, il campione di Budrio si è allenato nel club di Castenaso in vista del Foro Italico. Bolelli al Country prepara gli InternazionaliConto alla rovescia per Simone Bolelli in vista degli Internazionali di Roma. Il Master 1000 che si giocherà nella ... sport.quotidiano.net