Un giocatore di Palermo, proveniente dalle qualificazioni, ha perso al primo turno dell’ATP 250 di Gstaad contro Halys. La partita si è conclusa con la sconfitta del tennista siciliano, che aveva superato le qualificazioni per arrivare al tabellone principale. La sfida si è svolta sui campi rossi della località svizzera, sotto un cielo sottile.

L’aria sottile di Gstaad, i campi rossi come un tappeto, un ragazzo di Palermo che si è fatto strada dalle qualificazioni. Una salita vera, poi l’impatto con l’esperienza di un avversario solido. Qui non c’è epica, c’è tennis: scelte, tempi, dettagli che cambiano un match. Gstaad è un posto particolare. Tennis in quota, silenzi rotti da uno schiocco netto. La palla corre diversa, specie sulla terra battuta. Siamo oltre i 1.000 metri, il margine d’errore si assottiglia. Il torneo svizzero ha il fascino delle cose essenziali: pubblico vicino, ritmo lento fuori, scambi rapidi dentro. È il classico ATP 250 di luglio, coda estiva dopo l’erba, con chi cerca riscatto e chi punti preziosi. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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© Tvplay.it - ATP 250 Gstaad 2026: L’uscita precoce di Cinà, sconfitto da Halys al primo turno

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