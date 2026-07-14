Cinà-Halys che prova per l’azzurro | primo turno col botto a Gstaad

Notizia in breve

Federico Cinà ha affrontato Quentin Halys nel primo turno del torneo di Gstaad. L’incontro si è concluso con una vittoria di Halys, in un match che ha visto il francese prevalere su Cinà. La sfida si è svolta sulle Alpi svizzere e ha rappresentato un esordio impegnativo per il tennista italiano. Non sono stati forniti dettagli sul punteggio o sulla durata del match.