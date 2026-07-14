Cinà-Halys che prova per l’azzurro | primo turno col botto a Gstaad
Federico Cinà ha affrontato Quentin Halys nel primo turno del torneo di Gstaad. L’incontro si è concluso con una vittoria di Halys, in un match che ha visto il francese prevalere su Cinà. La sfida si è svolta sulle Alpi svizzere e ha rappresentato un esordio impegnativo per il tennista italiano. Non sono stati forniti dettagli sul punteggio o sulla durata del match.
Esordio impegnativo per Federico Cinà nelle Alpi Svizzere contro Quentin Halys. Ecco l’analisi dell’incontro e il pronostico del primo turno di Gstaad. Federico Cinà si prepara a vivere un’altra tappa significativa del suo percorso nel circuito maggiore. Il giovane azzurro, reduce dalle qualificazioni, debutterà tra le Alpi svizzere, nel tabellone principale dell’ Atp 250 di Gstaad, affrontando Quentin Halys, giocatore di maggiore esperienza e ormai presenza stabile nel Tour. I due tennisti arrivano all’appuntamento col mattone tritato con aspettative diverse, ma entrambi determinati a iniziare nel migliore dei modi la settimana. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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