Nel torneo ATP di Gstaad, il giovane tennista siciliano, dopo aver passato le qualificazioni, ha perso contro il francese al terzo set. Dopo oltre due ore di gioco sulla terra rossa svizzera, ha ceduto al tie-break con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(6). Ha avuto un match point nel terzo set, ma non è riuscito a chiudere. La partita si è conclusa con la vittoria del francese al tie-break decisivo.

Il giovane talento palermitano, reduce dalle qualificazioni, cede al francese con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(6) dopo oltre due ore di battaglia sulla terra rossa svizzera. Federico Cinà saluta l’ATP 250 di Gstaad al primo turno, ma lo fa al termine di una battaglia combattuta fino all’ultimo punto. Il giovane talento palermitano, numero 184 del ranking ATP, è stato sconfitto dal francese Quentin Halys, numero 90 del mondo, con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(6) dopo due ore e otto minuti di gioco. Una partita equilibrata, decisa soltanto al tie-break del terzo set, in cui Cinà ha avuto anche un match point per completare la rimonta. Per l’azzurro resta comunque una settimana positiva, dopo le due vittorie ottenute nelle qualificazioni contro Maximilian Zahraj e Calvin Hemery. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - ATP Gstaad, Cinà lotta ma si arrende ad Halys: match point sfumato al tie-break del terzo

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