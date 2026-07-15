Atletica Jacobs punta la top 10 mondiale | il saldo dei punti per l’azzurro
Marcell Jacobs ha aggiornato il suo punteggio nel ranking mondiale di atletica, puntando alla top 10. Nel 2026, ha accumulato un totale di punti molto elevato grazie a diverse prestazioni di alto livello. La sua posizione nel ranking si avvicina a quella dei migliori atleti del mondo, confermando la continuità delle sue prestazioni di rilievo.
Marcell Jacobs non smette di stupire e il suo 2026 si conferma un’annata da leggenda. L’azzurro ha incassato un bottino di punti “galattico” nel ranking World Athletics, merito di prestazioni di assoluto livello. Il culmine è stato raggiunto il 1 luglio a Eisenstadt, in Austria, dove il campione olimpico ha firmato un tempo stratosferico: 9.67 secondi, con vento a favore di 4,1 ms. Questo riscontro in finale ha fruttato a Jacobs ben 1.369 punti totali (1.299 per la prestazione pura e 70 di bonus per il piazzamento), nonostante l’evento fosse soltanto una tappa “Silver” del World Continental Tour. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
Un OTTIMO MARCELL JACOBS terzo nel Meeting di Parigi con il tempo di 9.96: vince BROMELL
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