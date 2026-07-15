Marcell Jacobs non smette di stupire e il suo 2026 si conferma un’annata da leggenda. L’azzurro ha incassato un bottino di punti “galattico” nel ranking World Athletics, merito di prestazioni di assoluto livello. Il culmine è stato raggiunto il 1 luglio a Eisenstadt, in Austria, dove il campione olimpico ha firmato un tempo stratosferico: 9.67 secondi, con vento a favore di 4,1 ms. Questo riscontro in finale ha fruttato a Jacobs ben 1.369 punti totali (1.299 per la prestazione pura e 70 di bonus per il piazzamento), nonostante l’evento fosse soltanto una tappa “Silver” del World Continental Tour. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Atletica, Jacobs punta la top 10 mondiale: il saldo dei punti per l’azzurro

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Un OTTIMO MARCELL JACOBS terzo nel Meeting di Parigi con il tempo di 9.96: vince BROMELL

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