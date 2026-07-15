Marcell Jacobs ha corso i 100 metri in 9.67 secondi, ottenendo un punteggio di punti molto alto. Con questa prestazione, è salito al dodicesimo posto nel ranking mondiale. La sua gara ha contribuito a migliorare la sua posizione, avvicinandolo alla top-10 dei velocisti più veloci. La prestazione è stata riconosciuta ufficialmente da World Athletics e ha influito sul suo punteggio complessivo nel ranking.

Marcell Jacobs si è issato al dodicesimo posto nel ranking di World Athletics sui 100 metri ed è tornato a bussare alle porte della top-10 sui 100 metri. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha infatti totalizzato 1.313 punti, è in scia al keniano Ferdinand Omanyala (1.316) e non è così lontano dal sudafricano Akani Simbine (1.327), che chiude il gruppo d’elite nella graduatoria della disciplina più iconico dell’universo sportivo (si fa una media delle migliori cinque prestazioni per ogni atleta). La scalata del ribattezzato Messia dell’atletica tricolore è merito delle prestazioni notevoli inanellate nell’ultimo mese: 9.99 al Golden Gala di Roma con tanto di quinto posto (1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marcell Jacobs guadagna una vagonata di punti: bottino galattico per il 9.67. Quanto vale la sua prestazione? Il saldo di World Athletics

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