atletica jacobs punta forte sugli europei e rinuncia alla diamond league

Marcell Jacobs non parteciperà alla decima tappa della Wanda Diamond League a Montecarlo, prevista venerdì sera. Il campione olimpico dei 100 metri ha deciso di non correre per un lieve affaticamento muscolare. Al momento, il atleta non ha annunciato altri impegni della stagione. La sua priorità saranno i prossimi Europei, dove punta a ottenere risultati importanti. La rinuncia alla Diamond League è una scelta precauzionale per evitare peggioramenti.

Marcell Jacobs non sarà in pista venerdì sera a Montecarlo per la decima tappa della Wanda Diamond League. Il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo ha scelto di rinunciare in via precauzionale all'appuntamento del Meeting Herculis a causa di un lieve affaticamento muscolare. L'azzurro allenato da Paolo Camossi tornerà regolarmente in pista ai Campionati Italiani Assoluti di Firenze nel weekend del 25 e 26 luglio. Reduce da quattro splendide gare con miglioramenti continui tra Roma (9.99), Parigi (9.96) e Eisenstadt (9.84+2.3 in batteria e 9.67+4.1 in finale), il velocista delle Fiamme Oro ha preferito evitare ogni possibile rischio in vista del grande obiettivo della stagione, gli Europei di Birmingham del 10-16 agosto, dove cercherà di conquistare il terzo oro consecutivo nei 100 metri. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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