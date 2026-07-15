Dopo la delusione al Golden Gala, la campionessa azzurra si prepara per gli Europei di Birmingham. Le lacrime versate durante la gara sono state un momento di riflessione, secondo le sue parole, e ora le serviranno per ripartire. La atleta ha dichiarato che le esperienze negative, come quella di Roma, rappresentano comunque occasioni di insegnamento. Ora si concentra sulla competizione continentale, con l’obiettivo di riprendere fiducia.

La campionessa azzurra guarda alla rassegna continentale di Birmingham dopo la delusione di Roma: “Le gare che ti segnano in negativo sono anche quelle da cui impari di più”. Nadia Battocletti guarda avanti. Dopo la delusione del Golden Gala, chiuso tra lacrime e amarezza, la campionessa azzurra ha analizzato ogni dettaglio insieme al padre e allenatore Giuliano, per poi ripartire verso i prossimi obiettivi. Nel mirino ci sono gli Europei di Birmingham, appuntamento a cui Battocletti vuole arrivare con lucidità e consapevolezza, trasformando la giornata difficile di Roma in un passaggio utile per la crescita. Intervistata dall’Adnkronos, Battocletti è tornata sul tredicesimo posto al Golden Gala. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Atletica, Battocletti verso gli Europei: “Le lacrime del Golden Gala serviranno a ripartire”

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