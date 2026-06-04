Il Golden Gala 2026 si svolge a Roma come quarta tappa della Diamond League, con attenzione su gare di mezzofondo e sprint. Sono previsti gli esordi di alcuni atleti italiani e le presenze di atleti di rilievo internazionale. La manifestazione si svolge in diretta, con aggiornamenti sulle gare in corso. La giornata include diverse competizioni e debutti, con un focus particolare sulle performance di atleti italiani e stranieri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Golden Gala 2026, quarta tappa della Diamond League in programma a Roma, che torna per una notte capitale mondiale dell’atletica leggera. Questa sera lo Stadio Olimpico ospiterà il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2026 e primo appuntamento europeo del massimo circuito internazionale. Il meeting romano si presenta ancora una volta con un cast eccezionale: oltre quaranta campioni olimpici e mondiali e più di ottanta medagliati tra Giochi Olimpici e rassegne iridate sono pronti a regalare spettacolo in una serata che promette risultati di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Golden Gala 2026 in DIRETTA: attesa per Jacobs e Battocletti, debutta Succo

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