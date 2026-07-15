Atalanta inizia l’era Giuntoli | le parole del nuovo direttore sportivo della Dea

Presso la sala stampa dello stadio New Balance Arena di Bergamo è stato presentato il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta, Cristiano Giuntoli. Durante l’evento, Giuntoli ha parlato del mercato della squadra, fornendo aggiornamenti e commenti sulla situazione attuale. La presentazione ha segnato l’inizio della sua gestione in qualità di responsabile delle operazioni sportive del club.

Presso la sala stampa dello stadio New Balance Arena di Bergamo è stato presentato alla stampa il nuovo direttore sportivo dell’ Atalanta, Cristiano Giuntoli, che ne ha approfittato anche per fare il punto sul mercato dei bergamaschi. GIUNTOLI SI PRESENTA: “GRATO ALL’ATALANTA” “ Sono molto onorato di essere all’Atalanta. Devo ringraziare Luca Percassi perchè penso sia un grande uomo di calcio: proprio per questo ho accettato. Ringrazio anche Antonio Peccassi e Pagliuca perchè mi hanno accolto come un figlio. Non puoi non innamorarti dell’Atalanta pensando al percorso di Antonio Percassi che passa dalle giovanili alla prima squadra fino a diventare presidente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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