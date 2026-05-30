Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta

Cristiano Giuntoli, nato a Firenze, è stato nominato nuovo direttore sportivo dell’Atalanta. Ha iniziato la carriera da dirigente sportivo 18 anni fa, all’età di 36 anni.

. Nato a Firenze, intraprende la carriera da dirigente sportivo appena 36enne, quindi 18 anni fa. Dopo una prima esperienza allo Spezia, da Direttore Sportivo è tra i grandi artefici della straordinaria ascesa del Carpi, che conquista quattro promozioni in cinque anni, passando dalla Serie D alla prima storica partecipazione al campionato di Serie A. Dopo sei stagioni in Emilia ricche di soddisfazioni e un ciclo vincente che lo ha subito consacrato tra i migliori dirigenti del panorama calcistico italiano, a Napoli – a partire dal 2015 – vive un’altra tappa significativa e di. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Cristiano Giuntoli Nuove Opportunità nel Calcio Italiano

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Atalanta, cambiamenti in dirigenza: Giuntoli può diventare il nuovo direttore sportivoIn casa Atalanta si parla di possibili novità nella dirigenza, con l’indicazione di un nuovo direttore sportivo.

Temi più discussi: Sarri tra il ritorno al Napoli e l'offerta dell'Atalanta: Giuntoli vuole portarlo a Bergamo per sostituire Palladino; Giuntoli è arrivato, così l’uomo del Carpi dei miracoli proverà a rifondare l’Atalanta. La gavetta da calciatore, le intuizioni sui giovani, il salto al Napoli; Atalanta, giù il sipario (finalmente). Con Sarri e Giuntoli sarà rivoluzione, con una novità: allenatore e ds in sintonia; Atalanta, la scelta di Sarri sa di svolta (e di Giuntoli): ora inizia la rivoluzione.

UFFICIALE - Atalanta, Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo ift.tt/tT4i651 x.com

L'avventura di Cristiano Giuntoli all'Atalanta inizia: l'ex direttore sportivo di Napoli e Juventus è arrivato a Zingonia. Il primo passo sarà annunciare ufficialmente il nuovo allenatore: Maurizio Sarri, come riportato nei giorni scorsi. reddit

Atalanta, Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo: il comunicatoIl comunicato ufficiale della dea. msn.com

Atalanta, Giuntoli nuovo ds e Sarri in pole per la panchina: è svoltaL'Atalanta vive giorni di intenso fermento, proiettata verso una profonda ristrutturazione che coinvolge sia la dirigenza sia la guida tecnica. Dopo l'addio di Tony D'Amico, il club bergamasco si appr ... it.blastingnews.com