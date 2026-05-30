L'Atalanta ha annunciato l'ingaggio di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, dopo la separazione con Tony D'Amico. La società ha rafforzato il reparto dirigenziale con questa nomina, che si inserisce nel processo di riorganizzazione dello staff. La scelta di Giuntoli rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti figure di vertice, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali o sui progetti futuri.

BERGAMO (ITALPRESS) – Dopo il divorzio con Tony D'Amico, importante rinforzo per l'Atalanta per quel che riguarda lo staff dei dirigenti. In attesa che venga ufficializzato l'addio di Raffaele Palladino e il nome del nuovo tecnico (in pole Maurizio Sarri), in nerazzurro arriva Cristiano Giuntoli, ex ds di Napoli e Juventus. Il club nerazzurro, infatti, ha comunicato ufficialmente “l'inserimento all'interno del proprio organigramma societario – in qualità di direttore sportivo – di Cristiano Giuntoli, dirigente che si è affermato negli anni ai massimi livelli per capacità, competenze e visione. Nato a Firenze, intraprende la carriera da dirigente sportivo appena 36enne, quindi 18 anni fa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cristiano Giuntoli nuovo direttore sportivo dell'Atalanta

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Cristiano Giuntoli Nuove Opportunità nel Calcio Italiano

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Temi più discussi: Juventus, Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore: Una grande soddisfazione; Atalanta, giù il sipario (finalmente). Con Sarri e Giuntoli sarà rivoluzione, con una novità: allenatore e ds in sintonia; Atalanta, è il giorno di Giuntoli: il dirigente a Zingonia, manca solo l’annuncio. Palladino ai saluti; Serie A: Giuntoli atteso a Zingonia, sarà lui il nuovo ds dell'Atalanta.

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L'avventura di Cristiano Giuntoli all'Atalanta inizia: l'ex direttore sportivo di Napoli e Juventus è arrivato a Zingonia. Il primo passo sarà annunciare ufficialmente il nuovo allenatore: Maurizio Sarri, come riportato nei giorni scorsi. reddit

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