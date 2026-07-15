Il nuovo direttore sportivo della squadra di calcio ha passato da un ruolo riservato a uno più comunicativo, rispondendo alle domande durante le conferenze stampa. È noto per essere più aperto al dialogo rispetto al suo predecessore, anche se evita di commentare alcune questioni specifiche. Finora ha mostrato una volontà di condividere informazioni, ma dovrà dimostrare di essere in grado di tradurre questa disponibilità in risultati concreti sul campo.

Da un direttore sportivo silente a un affabulator sagace. Con Cristiano Giuntoli almeno si potrà dialogare, perché non schiva le domande (a parte quella sulla vicenda Koopmeiners, per la verità) e cerca sempre di rispondere dicendo qualcosa. Il nuovo responsabile tecnico dell’Atalanta ha preparato come si conviene la conferenza stampa di presentazione, da buon toscano impenitente che ti conquista con la parlata, gli atteggiamenti, i sorrisi. Ha cominciato definendo Luca Percassi «uno dei più grandi manager del calcio italiano». Ha dipinto l’Atalanta come un punto d’arrivo, ma le sue ultime esperienze sono Napoli e Juve. Ha rimarcato i... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Bergamo.corriere.it - Atalanta, Giuntoli conquista Bergamo con le parole. Ora dovrà dimostrare di essere all'altezza dei fatti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, Tare post Atalanta: “Dobbiamo passare dalle parole ai fatti, ora abbiamo un po’ stonato”Dopo la partita tra Milan e Atalanta, valida per la 36ª giornata della Serie A 2025-2026, il direttore sportivo del club meneghino ha dichiarato che...

Qui Bergamo. Giuntoli-Sarri: l’Atalanta prepara la rivoluzioneL'Atalanta annuncia l'arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo dirigente, atteso per l'inizio della prossima settimana.

Atalanta, Giuntoli conquista Bergamo con le parole. Ora dovrà dimostrare di essere all'altezza dei fattiIl nuovo direttore sportivo blinda i big, esalta Sarri e indica la strada. Ma la vera sfida sarà ripetere il modello che ha portato i nerazzurri stabilmente tra le grandi ... bergamo.corriere.it

Inizia l’era Giuntoli all’Atalanta Consapevoli di avere una squadra forteEderson? Stupiti ma anche contenti, stiamo gia' parlando di rinnovo. BERGAMO (ITALPRESS) – Un mese e mezzo per stravolgere tutto e imporre un nuovo metodo, ma sempre con l’umiltà che ha contraddisti ... toscanamedianews.it