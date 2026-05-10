Dopo la partita tra Milan e Atalanta, valida per la 36ª giornata della Serie A 2025-2026, il direttore sportivo del club meneghino ha dichiarato che è necessario passare dalle parole ai fatti. Ha aggiunto che la squadra ha avuto una performance poco convincente e che ci sono aspetti da migliorare. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato insoddisfazione tra i tifosi e i commentatori sportivi.

Fischio dell'arbitro Luca Zufferli: è finita la partita tra Milan e Atalanta, gara valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Igli Tare, dirigente sportivo rossonero ha parlato a 'DAZN' pochi minuti dopo il fischio finale a San Siro. Ecco le sue parole. Cosa sta succedendo al Milan? “Vedendo le ultime partite l’attenzione, quella giusta, è mancata. Inutile nasconderci. Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità. I tifosi meritano un’altra squadra. L’unica cosa buona in questo momento è che il nostro destino ce l’abbiamo ancora nelle nostre mani. Prendiamo di buono quello che è successo nell’ultima mezz’ora.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tare post Atalanta: “Dobbiamo passare dalle parole ai fatti, ora abbiamo un po’ stonato”

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