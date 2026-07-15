Assegno unico 2026 pagamenti da luglio | calendario INPS

L’INPS ha pubblicato il calendario dei pagamenti dell’assegno unico e universale per il 2026, con le date previste da luglio a dicembre. Le date precise sono state rese note e riguardano sia le erogazioni per chi riceve già l’assegno, sia le procedure per le prime domande e i conguagli. La comunicazione riguarda esclusivamente le tempistiche di pagamento e le regole operative per l’anno in corso.

Assegno unico 2026, quando arriva da luglio a dicembre: tutte le date ufficiali INPS e le regole per prime domande e conguagli. L’INPS ha comunicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico e universale per il 2026. Per le famiglie che ricevono già regolarmente la prestazione e la cui posizione non ha subito variazioni, il prossimo accredito è previsto nelle giornate del 20 e 21 luglio 2026. Il calendario riguarda esclusivamente le prestazioni in corso di godimento che non hanno registrato modifiche nella domanda, nell’ISEE, nella composizione del nucleo familiare o negli altri elementi utilizzati per determinare l’importo dell’Assegno unico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Date dei Pagamenti INPS Luglio 2026: Scopri il calendario

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