Pagamenti Inps luglio 2026 il calendario completo | pensioni assegno unico NASpI e quattordicesima

All'inizio di luglio, l’Inps ha avviato i pagamenti per pensioni, assegno unico, NASpI e quattordicesima. Le somme sono state accreditate sui conti dei beneficiari secondo un calendario stabilito, con alcune categorie che hanno ricevuto le prime tranche. Le date precise variano in base alla tipologia di prestazione e alla modalità di pagamento, con i fondi disponibili sui conti bancari e postali.

Con l’inizio di luglio torna uno degli appuntamenti più cercati da pensionati, famiglie, disoccupati e beneficiari delle principali prestazioni sociali: il calendario dei pagamenti Inps. Dalle pensioni all’Assegno unico, dalla NASpI all’Assegno di inclusione, dal Supporto per la formazione e il lavoro alla Carta Acquisti, il mese si apre con una serie di accrediti che interessano milioni di italiani e che, in molti casi, rappresentano una voce fondamentale del bilancio familiare. Luglio è inoltre un mese particolarmente atteso dai pensionati perché, insieme alla rata ordinaria, arriva anche la quattordicesima per chi possiede i requisiti previsti. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Pagamenti INPS Luglio 2026: Calendario Completo e Guida ai Requisiti della Quattordicesima

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