pagamenti inps il calendario dei pagamenti di giugno quando arrivano assegno unico adi e naspi

Notizia in breve

Le pensioni Inps di giugno saranno accreditate a partire da lunedì 1°. L’assegno unico, gli assegni familiari (Adi) e la Naspi saranno pagati nelle date stabilite nel calendario ufficiale. La data di inizio dei pagamenti per queste prestazioni non è ancora stata comunicata, ma seguirà il calendario generale. Le somme saranno disponibili sui conti correnti dei beneficiari secondo le date indicate dall’Inps.