Pagamenti Inps il calendario dei pagamenti di giugno Quando arrivano Assegno unico Adi e Naspi
Le pensioni Inps di giugno saranno accreditate a partire da lunedì 1°. L’assegno unico, gli assegni familiari (Adi) e la Naspi saranno pagati nelle date stabilite nel calendario ufficiale. La data di inizio dei pagamenti per queste prestazioni non è ancora stata comunicata, ma seguirà il calendario generale. Le somme saranno disponibili sui conti correnti dei beneficiari secondo le date indicate dall’Inps.
Il calendario dei pagamenti Inps di giugno 2026 si apre con le pensioni, che saranno accreditate regolarmente a partire da lunedì 1° giugno. Il cedolino pubblicato dall’Istituto conferma infatti la valuta al primo giorno bancabile del mese, senza slittamenti particolari rispetto alla programmazione ordinaria. Come avviene di consueto, chi riceve la pensione tramite conto corrente vedrà l’accredito automatico, mentre il pagamento in contanti presso gli uffici postali sarà consentito solo per importi netti fino a 1.000 euro. Nel cedolino di giugno possono comparire variazioni rispetto ai mesi precedenti. L’importo finale può infatti essere influenzato da trattenute fiscali, addizionali regionali e comunali, eventuali conguagli, quote associative o cessioni del quinto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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