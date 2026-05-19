Assalto nella notte alla sala slot titolare accoltellato alla schiena | presi i rapinatori con la cassaforte
Nella notte, un gruppo di uomini con il volto coperto ha fatto irruzione in una sala slot. Durante l’assalto, il titolare è stato colpito alla schiena con un coltello. I rapinatori sono riusciti a portare via la cassaforte e sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. Nessuno degli altri presenti è rimasto ferito. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni.
Hanno fatto irruzione in una sala slot a volto coperto, hanno accoltellato il titolare e sono fuggiti con la cassaforte. La fuga di due uomini di 33 e 36 anni è durata però solo poche ore: i carabinieri li hanno rintracciati e arrestati con l'accusa di rapina pluriaggravata e lesioni personali. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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