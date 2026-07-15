Ascolti tv martedì 14 luglio | Mondiali 2026 Mio figlio Storie al bivio

Ascolti tv martedì 14 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 14 luglio 2026? Su Rai 1 è andata in onda la partita dei Mondiali di calcio 2026. Su Rai 2 Storie al bivio. Su Rai 3 To be. Su Rete 4 Il pesce innamorato. Su Canale 5 Mio figlio. Su Italia 1 Mamma ho preso il morbillo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 14 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 14 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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