Ascolti tv ieri martedì 7 luglio chi ha vinto tra Mondiali 2026 Memories Storie al Bivio e Freedom

I dati Auditel di ieri, martedì 7 luglio, mostrano che la trasmissione più vista in access prime time è stata “La Ruota della Fortuna” su Canale 5, condotta da Gerry Scotti. La Rai, invece, non ha ottenuto la prima posizione con “Affari Tuoi” su Rai 1, condotto da Stefano De Martino. Gli ascolti televisivi sono stati registrati e pubblicati ufficialmente, evidenziando il successo del game show di Canale 5.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 7 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto trionfare La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti contro Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a finire davanti Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Svizzera-Colombia (Rai 1) a trionfare davanti a Memories (Canale 5) e Che ci faccio qui (Rai 3). Ai piedi del podio .e alla fine arriva Polly (Italia 1), The Peacemaker (La7), Comedy Club (Nove), Le Grandi Domande di Freedom (Rete 4), Storie al Bivio (Rai 2) e Money Road (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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