Ascolti TV ieri sera martedì 7 luglio 2026 dai Mondiali a Memories a Storie al bivio di sera - I dati Auditel della prima serata

Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 7 luglio 2026, vedono lo scontro tra i Mondiali su Rai 1, Storie al bivio di sera su Rai 2, Memories su Canale 5 e molti altri programmi di informazione e intrattenimento. Ecco chi si è aggiudicato il titolo di leader della prima serata e i dati Auditel. Ascolti tv ieri sera, martedì 7 luglio 2026 Martedì 7 luglio 2026 la prima serata è stata ricca di appuntamenti tra sport, cinema, intrattenimento e approfondimento. Rai ha puntato sul calcio dei Mondiali 2026 e sui programmi di attualità, mentre Mediaset ha offerto film per tutti i gusti e La7 ha proposto un grande classico del cinema d'azione. Ecco i programmi andati in onda sui principali canali del digitale terrestre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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