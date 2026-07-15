Ascolti TV | Martedì 14 Luglio 2026

Da davidemaggio.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di ieri, martedì 14 luglio 2026, su Rai1 la semifinale dei Mondiali 2026 – Francia-Spagna interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Mio figlio conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Storie al Bivio di Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Mamma ho preso il morbillo  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 È andato tutto bene  segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Il pesce innamorato totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Insider – Dietro la verità raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Save the Dating – Amori in Corso raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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