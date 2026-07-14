Ascolti TV Martedì 14 Luglio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Nella prima serata del 14 luglio 2026, il programma più visto ha registrato uno share di circa il 20% e ha attirato circa 3 milioni di spettatori. Seguono altri programmi con percentuali di share inferiori, variando tra il 12% e il 18%, con numeri di pubblico che oscillano tra 2 e 2,5 milioni. I dati sono stati resi noti attraverso le rilevazioni ufficiali di Auditel.

Ascolti TV 14 Luglio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di martedì 14 luglio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di ieri martedì 14 luglio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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