Ascolti tv ieri martedì 14 luglio chi ha vinto tra Mondiali 2026 Mio Figlio Storie al Bivio e Pieraccioni

Martedì 14 luglio, la Rai ha ottenuto i migliori ascolti tv con programmi diversi, tra cui le trasmissioni sui Mondiali 2026, “Mio Figlio”, “Storie al Bivio” e un film con Pieraccioni. I dati Auditel indicano che la rete pubblica ha dominato la giornata, superando le altre emittenti. La copertura sui Mondiali 2026 ha attirato un pubblico consistente, mentre “Mio Figlio” e “Storie al Bivio” hanno ottenuto buoni risultati di ascolto. La programmazione di Pieraccioni ha contribuito alla quota di share complessiva della rete.

La Rai centra il tris nella giornata di martedì 14 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto trionfare il prepartita dei Mondiali 2026 (Rai 1) davanti a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti, vista l’assenza di Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a finire davanti a The Wall (Canale 5). In prima serata invece è Francia-Spagna (Rai 1) a trionfare davanti a Mio figlio (Canale 5) e Mamma ho preso il morbillo (Italia 1). Ai piedi del podio Storie al Bivio (Rai 2), Il pesce innamorato (Rete 4), È andato tutto bene (Rai 3), Save the dating (Nove), Insider (La7) e Money Road (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Botto per #Rai1 con la prima semifinale dei #Mondiali2026, Francia-Spagna 8.559 48,20%. Su #canale5 il film #MioFiglio 1.386 10,20%. #Ascoltitv x.com

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