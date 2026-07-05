Sabato 4 luglio 2026, Notti Mondiali su Rai1 ha registrato 1,9 milioni di spettatori, con il 14,7% di share. La partita Paraguay-Francia ha raggiunto il 36,5% di share. Su Canale 5, la replica di Ciao Darwin è stata vista da circa 1,2 milioni di persone, con il 14,5% di share. La serata ha visto inoltre altri programmi e partite, senza ulteriori dati disponibili.

Nella serata di ieri, sabato 4 luglio 2026, su Rai1 Notti Mondiali intrattiene 1.917.000 spettatori pari al 14.7% dalle 21:38 alle 22:28. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin incolla davanti al video 1.336.000 spettatori con uno share del 14.5% dalle 22:14 alle 1:18. Su Rai2 Veleno in alta quota è la scelta di 828.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 Il ragazzo e la tigre raduna 559.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Piedone d’Egitto raggiunge 668.000 spettatori e il 5.4%. Su Rete4 La Promessa totalizza 781.000 spettatori (6.6%). Su La7 In Onda Prima Serata conquista 692.000 spettatori con il 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 497.000 spettatori (2. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 4 Luglio 2026. Notti Mondiali al 14.7%, poi vola Paraguay-Francia (36.5%), Ciao Darwin in replica al 14.5%

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