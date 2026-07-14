Martedì 14 luglio si gioca la prima semifinale dei Mondiali Fifa 2026 tra Francia e Spagna. La partita si svolge nel tardo pomeriggio e viene trasmessa in diretta TV. Gli appassionati possono seguirla sui canali sportivi dedicati, con aggiornamenti anche in streaming online. La sfida tra le due nazionali europee rappresenta uno degli appuntamenti principali di questa fase del torneo.

I Mondiali Fifa 2026 entrano nella loro ultima settimana. Oggi, martedì 14 luglio, si parte con la prima semifinale, tutta europea: chi tra la Francia di Didier Deschamps e la Spagna di Luis de la Fuente riuscirà ad avere la meglio e accedere ufficialmente alla finale? 21 - Mondiali, semifinale: Francia-Spagna, DAZN, Rai 1 e RaiPlay Il programma tennistico di oggi, martedì 14 luglio, prevede diversi incontri di primo turno che vedono impegnati vari atleti italiani nei tornei ATP e WTA. Federico Cinà è atteso dal confronto con Quentin Halys sui prati di Gstaad, mentre a Bastad sono in programma le sfide che vedono protagonisti Andrea Pellegrino contro Nicolai Budkov Kjær e Stefano Travaglia contro Martin Krumich. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Dove vedere la semifinale dei Mondiali Francia-Spagna: sport in tv di martedì 14 luglio

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Chi va in Semifinale Il Tabellone dei Mondiali 2026

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