Ascolti tv 14 luglio 2026 | Mondiali 2026 Francia-Spagna Mio figlio La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv di martedì 14 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Mondiali 2026 Francia-Spagna ” contro “ Mio figlio “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 14 luglio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Mondiali 2026 Francia-Spagna vs Mio figlio Auditel del 14 luglio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Mondiali 2026 Francia-Spagna” contro “Mio figlio”. Chi ha vinto? Rai 1: Mondiali 2026 Francia-Spagna, la partita di semifinale dei Mondiali FIFA 2026 ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Ascolti TV del 2 luglio Mondiali di calcio e Tim Battiti Live a confronto

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