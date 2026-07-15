Ascolti tv 14 luglio 2026 | Mondiali 2026 Francia-Spagna 48.2% Mio figlio 10.2% La Ruota della Fortuna 21.3% | Dati Auditel

La partita dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna ha ottenuto il 48,2% di share, superando gli altri programmi in prima serata. Su Canale 5, il film “Mio figlio” ha raccolto il 10,2%, mentre “La Ruota della Fortuna” ha registrato il 21,3%. I dati Auditel mostrano che la trasmissione sportiva ha dominato la serata, con i programmi televisivi più seguiti sui canali digitali terrestri.

Ascolti tv di martedì 14 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Mondiali 2026 Francia-Spagna ” contro “ Mio figlio “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 14 luglio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Mondiali 2026 Francia-Spagna vs Mio figlio Auditel del 14 luglio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Mondiali 2026 Francia-Spagna” contro “Mio figlio”. Chi ha vinto? Rai 1: Mondiali 2026 Francia-Spagna, la partita di semifinale dei Mondiali FIFA 2026 ha incollato alla tv 8. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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