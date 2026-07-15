ASCOLTI TV 14 LUGLIO 2026 | FRANCIA-SPAGNA 48,2% MIO FIGLIO 10,2% LA RUOTA DELLA FORTUNA 21,3%

Notizia in breve

Il match tra Francia e Spagna trasmesso in televisione ha registrato un ascolto del 48,2%. La trasmissione più vista del giorno è stata “Mio Figlio”, con il 10,2% di share, seguita da “La Ruota della Fortuna” con il 21,3%. Altre programmazioni hanno totalizzato ascolti più bassi, con “Gruppi RAI 24H” e “Mediaset 24H” che si sono aggirati tra il 30% e il 35% di share. UnoMattina News ha ottenuto il 13%.