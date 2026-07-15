ASCOLTI TV 14 LUGLIO 2026 | FRANCIA-SPAGNA 48,2% MIO FIGLIO 10,2% LA RUOTA DELLA FORTUNA 21,3%
Il match tra Francia e Spagna trasmesso in televisione ha registrato un ascolto del 48,2%. La trasmissione più vista del giorno è stata “Mio Figlio”, con il 10,2% di share, seguita da “La Ruota della Fortuna” con il 21,3%. Altre programmazioni hanno totalizzato ascolti più bassi, con “Gruppi RAI 24H” e “Mediaset 24H” che si sono aggirati tra il 30% e il 35% di share. UnoMattina News ha ottenuto il 13%.
ASCOLTI TV 14 LUGLIO 2026 • MARTEDÌ •. GRUPPI R A I 24H – 2831 40.15 PT – 9213 52.60 M E D I A S E T 24H – 2528 35.85 PT – 5375 30.69 UnoMattina News – 232 13.60 + 500 16.30 Tg1 – 895 20.40 UnoMattina – 665 17.40 Relazione del Garante delle Comunicazioni – 359 7.60 Italia AR – 679 10.80 Camper Osteria Italia – 1470 15.60 Tg1 + Economia – x + 2146 19.90 Capri – 940 10.40 Tg1 – 777 9.90 Vita in Diretta Start + Pres. ViD – 897 11.50 + 1350 16.90 Vita in Diretta – 1632 19.70 Reazione a Catena – 2181 22.80 Reazione a Catena – 2944 24.40 Tg1 – x Rai Sport – x Francia Spagna – 8559 48.20 (8104 44.10 + 9009 52.60) Francia-Spagna – x Notti Mondiali – x Reazione a Catena – x Prima Pagina Tg5 – 523 20. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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