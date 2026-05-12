Ascoli piange la scomparsa di Luciano Amatucci, conosciuto come Lucio, che gestiva un negozio di scarpe nel centro cittadino vicino a piazza del Popolo. È deceduto all’età di 77 anni. La sua presenza nel commercio locale durava da molti anni, rappresentando un punto di riferimento per clienti e passanti. La sua attività era situata in una zona molto frequentata del centro storico.

ASCOLI - Le cento torri perdono uno dei volti storici del commercio cittadino. È morto all’età di 77 anni Luciano Amatucci, per tutti semplicemente Lucio, titolare del negozio Calzature Amatucci, a pochi passi da piazza del Popolo e diventata nel tempo un autentico punto di riferimento per intere generazioni. La malattia Da tempo combatteva contro una malattia affrontata con grande forza e dignità, ma che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Le sue condizioni di salute avevano già portato, poche settimane fa, alla chiusura definitiva del negozio, suscitando profonda tristezza tra clienti, amici e colleghi. G rande tifoso dell’Ascoli, Lucio aveva continuato a seguire con passione le vicende dei bianconeri anche negli ultimi mesi, nonostante la malattia lo avesse già debilitato.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ascoli, il commercio è in lutto: è morto Lucio Amatucci. Aveva un negozio di scarpe in centro vicino a piazza del Popolo

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