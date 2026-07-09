Fiorentina scatenata altro colpo sul calciomercato | arriva Arthur Atta dall' Udinese

La Fiorentina ha annunciato l'acquisto di Arthur Atta dall'Udinese. Il giocatore si è trasferito in viola e si unisce alla squadra per la prossima stagione. La società ha completato l'operazione senza comunicare dettagli economici. Atta, centrocampista, arriva in prestito con obbligo di riscatto. La squadra ha già effettuato altri acquisti durante il calciomercato estivo, rafforzando la rosa. La trattativa si è conclusa nelle ultime settimane, e il giocatore ha firmato un contratto pluriennale.

Altro giro altro colpo di mercato per la Fiorentina che si conferma assoluta protagonista di queste prime fasi di calciomercato estivo. Dopo una trattativa lampo in nottata i viola hanno chiuso per Arthur Atta, centrocampista versatile dell'Udinese in grado di agire un po' in tutti i ruoli della metà campo, incluse le corsie esterne e la trequarti. Sarà lui il terzo acquisto che la società consegnerà al nuovo tecnico Grosso (oggi presentato in conferenza stampa) dopo gli altri arrivi di Viery dal Gremio e Dragusin dal Tottenham. Operazione a titolo definitivo da 30 milioni di partenza più bonus fino a 40. Già nel giro... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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