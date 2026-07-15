Arriva il Pop Music Festival Così riaccendiamo il centro Dopo UJ calo fisiologico Obiettivo prolungare la festa
Il Pop Music Festival si svolgerà nel centro storico di Perugia, con l’obiettivo di riaccendere le serate dopo il calo di presenze post-Umbria Jazz. La manifestazione mira a prolungare l’afflusso di pubblico e sostenere le attività commerciali locali. La scelta di organizzare l’evento nasce dalla necessità di riempire le piazze e le strade vuote, in un momento in cui i flussi di visitatori sono diminuiti rispetto ai mesi precedenti.
E’ ormai fisiologico che il centro storico di Perugia, spenti i palchi di Umbria Jazz, viva notti poco vivaci con presenze nettamente in calo. Un danno per la città ma soprattutto per le attività commerciali. Così dal 21 al 23 luglio, Piazza IV Novembre apre al Pop Music Festival Perugia, la nuova manifestazione (ingressi gratuiti) promossa da Confcommercio Umbria e Perugia, con l’organizzazione di Epta Eventi, il contributo del Comune, della Camera di Commercio e del Consorzio Perugia in Centro (compagni di viaggio Olio Farchioni, Fattoria Creativa, e21, FortInfissi, Mastri Birrai Perugia, Ambrosi Automotive, La Rosetta). "L’obiettivo è chiaro: vogliamo offrire un ulteriore impulso all’ economia cittadina, contribuendo a mantenere vivo il flusso di visitatori durante tutto il mese di luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Jovanotti - So solo che la vita (Testo/Lyrics)
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#SavonaDownTownMusic @CCIAARIVLIG - sottolinea il presidente Lupi – conferma anche il proprio supporto alla manifestazione che rientra tra gli eventi sostenuti dall’ente per la sua capacità di generare valore e opportunità per l’economia del territorio: ivg. x.com
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