Arriva il Pop Music Festival Così riaccendiamo il centro Dopo UJ calo fisiologico Obiettivo prolungare la festa

Notizia in breve

Il Pop Music Festival si svolgerà nel centro storico di Perugia, con l’obiettivo di riaccendere le serate dopo il calo di presenze post-Umbria Jazz. La manifestazione mira a prolungare l’afflusso di pubblico e sostenere le attività commerciali locali. La scelta di organizzare l’evento nasce dalla necessità di riempire le piazze e le strade vuote, in un momento in cui i flussi di visitatori sono diminuiti rispetto ai mesi precedenti.