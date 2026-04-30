Recentemente, ChatGPT ha mostrato segnali di rallentamento, con una diminuzione nelle nuove iscrizioni e un aumento delle disinstallazioni pari al 132% rispetto al mese precedente. OpenAI ha ribadito che il modello di intelligenza artificiale non sta per fallire, ma i numeri indicano un calo nella sua diffusione. Non sono stati forniti dettagli sulle cause di questa frenata o su eventuali fattori esterni che possano aver influito sui dati.

Il modello di intelligenza artificiale ChatGPT sviluppato da OpenAI non sta per fallire, sia chiaro. Eppure, rispetto al mese precedente è stato registrato un arresto della crescita e un aumento delle disinstallazioni pari al 132%. Si tratta soltanto di un calo fisiologico, una relativa stabilizzazione oppure c’è dell’altro? ChatGPT sta davvero subendo un calo?. Dobbiamo tener conto di alcuni fattori importanti per comprendere il fenomeno. Il primo punto è legato al tempo. ChatGPT, infatti, è stato lanciato a novembre 2022. Nei tre anni e mezzo dal suo rilascio un’ipotetica stabilizzazione non sarebbe del tutto folle. Nell’arco di pochissimo tempo è diventata una delle applicazioni consumer con la crescita più rapida della storia: parliamo di oltre 100 milioni di utenti che hanno scelto di utilizzare il modello IA.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ChatGPT vittima di un calo fisiologico o c’è dell’altro?

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