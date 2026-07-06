Governance Poll la nota di Castelletti | Mio gradimento in calo è abbastanza fisiologico chi amministra non può inseguire il consenso giorno dopo giorno
Un nuovo sondaggio rileva un calo del gradimento nei confronti dell’amministrazione. Un esponente politico ha commentato che questa diminuzione è naturale, poiché chi governa non può dedicarsi esclusivamente a mantenere il consenso quotidianamente. Ha inoltre sottolineato che i sondaggi sono strumenti utili per leggere gli orientamenti dell’opinione pubblica, ma che il ruolo di chi amministra richiede una visione a lungo termine, non semplicemente adattarsi ai risultati delle rilevazioni.
«I sondaggi sono uno strumento utile per comprendere gli orientamenti dell’opinione pubblica in un determinato momento. Li considero con rispetto e attenzione, ma anche con la consapevolezza che il compito di chi amministra non può essere quello di inseguire il consenso, giorno per giorno. Da sindaca sono chiamata a prendere decisioni che producono effetti nel medio e nel lungo periodo, non tutte sono immediatamente percepite, alcune inevitabilmente suscitano discussione. Fa parte della responsabilità di chi governa», così inizia la nota diffusa dalla sindaca Laura Castelletti dopo i risultati del sondaggio sul gradimento dei primi cittadini, che la vede in discesa rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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