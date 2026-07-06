Un nuovo sondaggio rileva un calo del gradimento nei confronti dell’amministrazione. Un esponente politico ha commentato che questa diminuzione è naturale, poiché chi governa non può dedicarsi esclusivamente a mantenere il consenso quotidianamente. Ha inoltre sottolineato che i sondaggi sono strumenti utili per leggere gli orientamenti dell’opinione pubblica, ma che il ruolo di chi amministra richiede una visione a lungo termine, non semplicemente adattarsi ai risultati delle rilevazioni.

«I sondaggi sono uno strumento utile per comprendere gli orientamenti dell’opinione pubblica in un determinato momento. Li considero con rispetto e attenzione, ma anche con la consapevolezza che il compito di chi amministra non può essere quello di inseguire il consenso, giorno per giorno. Da sindaca sono chiamata a prendere decisioni che producono effetti nel medio e nel lungo periodo, non tutte sono immediatamente percepite, alcune inevitabilmente suscitano discussione. Fa parte della responsabilità di chi governa», così inizia la nota diffusa dalla sindaca Laura Castelletti dopo i risultati del sondaggio sul gradimento dei primi cittadini, che la vede in discesa rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Governance Poll, la nota di Castelletti: «Mio gradimento in calo è abbastanza fisiologico, chi amministra non può inseguire il consenso giorno dopo giorno»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Governance Poll, Trantino in calo: il sindaco di Catania scende al 46% di gradimentoIl sindaco di Catania ha visto il suo consenso scendere al 46%, con una diminuzione del 20,1%.

Classifica Governance Poll, cresce il gradimento per Manfredi: è terzo. Mastella chiude la Top TenSecondo l'edizione 2026 del Governance Poll pubblicata oggi, il consenso tra i cittadini di Gaetano Manfredi è aumentato, posizionandolo al terzo...

Temi più discussi: Enti locali, Funaro sindaca più apprezzata, Decaro primo governatore; Governance poll del ‘Sole 24 Ore’, per il terzo anno di fila cresce il consenso di Pardini; Governance Poll, Biondi sesto tra i sindaci e Marsilio tredicesimo tra i governatori; Occhiuto si conferma tra i governatori più amati d’Italia. Voce vince tra i sindaci in Calabria.

Governance Poll, la nota di Castelletti: Mio gradimento in calo è abbastanza fisiologico, chi amministra non può inseguire il consenso giorno dopo giornoLa sindaca: Una rilevazione non cambia il senso del lavoro che stiamo portando avanti sulla casa e sulle scuole, sulla mobilità, sull’ambiente, sulla riqualificazione degli spazi pubblici: conta mant ... brescia.corriere.it

Governance Poll 2026: trionfo campano con Manfredi sul podio, Mastella in top 10 e la sfida di Fico - www.ilgazzettinovesuviano.comGovernance Poll 2026: Gaetano Manfredi conquista il podio tra i sindaci più amato. Top 10 per Clemente Mastella a Benevento e Roberto Fico in Regione. ilgazzettinovesuviano.com