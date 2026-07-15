Arriva il colosso svedese il blu di Ikea è già pronto Apertura a settembre

Perugia, 15 luglio 2026 – Il blu di Ikea è già pronto. Quel blu che è uno degli elementi che distingue il marchi della multinazionale. La foto qui a destra, scattata ieri mattina, è la conferma che il colosso dell’arredamento svedese aprirà quanto prima a Ellera. Come anticipato qualche settimana fa dal nostro giornale, il negozio di media metratura aprirà a fianco di un’altra catena, Obi. All’intero del quale è già stata effettuata la separazione degli spazi. Obi, insomma, si è ristretto di circa un terzo rispetto a prima, dando spazio al negozio che secondo le ultime informazioni, dovrebbe aprire già a settembre. I lavori sia all’interno che all’esterno proseguono a spron battuto: l’ingresso laterale di sinistra di Obi sarà dunque la nuova entrata per accedere a Ikea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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