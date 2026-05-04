A Corciano si prepara l'apertura di un grande punto vendita di un'azienda svedese presso il centro commerciale Quasar, suscitando alcune incertezze riguardo alle procedure amministrative. La questione riguarda il fatto che l'amministrazione comunale non avrebbe sottoscritto atti ufficiali per autorizzare l'insediamento. La nuova apertura potrebbe influenzare la viabilità nell'area delle Quattrotorri, con possibili variazioni nel traffico locale.

?? Cosa scoprirai Come cambierà il traffico nella zona delle Quattrotorri dopo l'apertura? Perché l'amministrazione comunale non ha firmato atti formali per l'insediamento? Quali altri grandi brand apriranno nelle aree industriali dismesse? Come influirà questo nuovo polo commerciale sulla viabilità tra Perugia e Corciano??? In Breve Apertura nel locale adiacente allo stabilimento Obi senza consumo di nuovo suolo. Nuovo incontro a maggio con Perugia per il progetto viabilità Quattr .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corciano: arriva il colosso svedese al Quasar, via il dubbio sul suolo

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