Il colosso svedese Ikea sbarca a Corciano

Ikea apre un nuovo punto vendita a Corciano, in Umbria. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il negozio sarà situato nel centro della cittadina. La data di apertura non è ancora stata annunciata. La presenza del punto vendita rappresenta un investimento diretto dell’azienda nel territorio umbro. La scelta di Corciano si inserisce nella strategia di espansione dell’azienda nel centro Italia.

Ikea sbarca in Umbria, precisamente a Corciano. Il colosso svedese ha scelto la cittadina umbra per aprire un nuovo store nel cuore verde d'Italia. Dalle informazioni, non si tratterebbe del classico capannone blu di svariati metri quadrati, bensì di un "local store" dalle ampiezze decisamente.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: L’arrivo del colosso svedese: “Portiamo qui un po’ di Ikea”. Ecco le figure che servono Ikea ha deciso: sbarca a Corciano. Dopo anni di attesa, ecco la svolta. Iniziati i lavori e via alle candidaturee Michele Nucci Dovrebbe essere davvero la volta buona: i lavori di allestimento sono già iniziati, le candidature per gli addetti al negozio scadono... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’arrivo di Ikea: Portiamo qui un po’ di Svezia. Ecco le figure che servono; Ikea, un sogno che si avvera: la più grande svendita di tutti i tempi, anche con pochi euro; La polpetta di Ikea diventa un lecca-lecca: dallo scherzo alla collaborazione con Chupa Chups. Quando si potrà assaggiare; Ikea sbarca in Umbria: il nuovo store a Corciano. Candidature aperte e lavori in corso al Quasar. IKEA lancia (per davvero) il Chupa Chups al gusto di polpettaSiete pronti ad assaggiare la polpetta IKEA in versione lecca-lecca? Lo scorso 1° aprile, infatti, il Gruppo Ingka (il colosso che porta IKEA nel mondo) e Chupa Chups hanno lanciato una provocazione d ... vanityfair.it Dal pesce d'aprile alla realtà: Ikea lancia il lecca-lecca alla polpetta svedeseIkea e Chupa Chups uniscono le forze per distribuire un milione di meatball lollipop. Anteprima mondiale alla Milano Design Week 2026 ... lasicilia.it Ikea approda a Corciano: mini store nell'area Obi, Trony all'ex Ellesse Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook